Borriello replica al presidente del Cagliari Giulini: "Dice cose false"

21 agosto 2017

"Via per soldi", aveva detto il presidente del Cagliari Giulini spiegando l'addio di Marco Borriello. Che replica via Instagram: "Le sue dichiarazioni sono state assolutamente FALSE!!!! NON sono andato via per soldi, se avessi voluto andar via per soldi lo avrei fatto questa estate... E' FALSO quanto detto dal presidente del Cagliari in merito al mio guadagno! Le cifre sono esattamente le stesse che ho percepito nella passata stagione dal Cagliari".