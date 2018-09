Brasile, Tite punisce Douglas Costa: "Quello che ha fatto in campionato ha mostrato poca disciplina"

21/09/2018

In anticipo di tre settimane, sono stati pubblicati i convocati del Brasile per le prossime amichevoli del 12 e del 16 ottobre contro Arabia Saudita e Argentina. Ci sono solo due "italiani" scelti dal commissario tecnico Tite: Alex Sandro e Joao Miranda. Manca il terzo, che sarebbe stato Douglas Costa, escluso dalla Seleçao sia per l'infortunio che per lo sputo a Federico Di Francesco. Ed è stato proprio Tite a spiegarlo con parole dure: "L'incidente in campionato è un atto che ha mostrato mancanza di disciplina".