Serie A: Bologna-Udinese 2-1, Santander e Orsolini rimontano Pussetto

30/09/2018

LA PARTITA

Sia Inzaghi che Velazquez vogliono ripartire dopo le sconfitte nel turno infrasettimanale e si affidano ai loro uomini migliori: Bologna con il tandem Falcinelli-Santander davanti e ritorno al 4-1-4-1 per l’Udinese con Lasagna unica punta. Partono bene gli ospiti in maglia oro che iniziano a gestire il pallone a centrocampo e proprio di un centrocampista, Mandragora, è la prima occasione della partita con un sinistro da fuori area che termina di poco a lato dopo 7’.

Ne passano altrettanti e Svanberg cade in area friulana su un contrasto con Troost-Ekong: per l’arbitro Manganiello non è rigore e lascia correre, poi si mette in contatto con Orsato, Var designato. Due minuti di colloquio e on-field review che mostra il contatto, ma il direttore di gara conferma la sua decisione, che lascia più di un dubbio, anche perché decide in modo incoerente di non ammonire Svanberg per simulazione.



Neanche il tempo di protestare per i rossoblù che in contropiede l’Udinese ha la palla del vantaggio: Fofana innesca De Paul che corre e serve Lasagna solo davanti a Skorupski, ma il destro dell’attaccante finisce fuori di un metro. Altre due tiri dalla distanza per gli ospiti trascinati da De Paul e Mandragora, ma quando il Bologna attacca lo fa con grande pericolosità. Come al 29’ quando un tiro sporco di Krejci su cross di Mattiello diventa un assist per Santander, che si fa rimpallare il tiro da un prodigioso intervento di Larsen a un passo dalla linea di porta. Passano 180 secondi e De Paul inventa ancora con un’apertura di 40 metri per Pussetto che fa fuori Calabresi con un controllo a seguire e di esterno destro beffa Skorupski in uscita. Vantaggio meritato per i friulani, che potrebbero andare subito sul 2-0, ma il destro al volo di De Paul su schema da calcio d’angolo esce di pochissimo.

Scampato il pericolo, il Bologna ha carattere e torna su con la coppia Svanberg-Santander: prima l’attaccante pesca di testa all’indietro il centrocampista che da fuori area calcia alto, poi arriva il gol del pareggio al 42’. Azione sulla sinistra di Krejci che lascia a Santander, uno due rapido al limite dell’area con lo svedese e destro terrificante del paraguaiano: traversa-rete su cui Scuffet non può nulla.



A inizio ripresa sono protagonisti di nuovo De Paul e Svanberg con le conclusioni da fuori area, poi è il nervosismo a farla da padrone con una serie di falli e cartellini da entrambe le parti: 5 nel giro di 25’, tra cui proprio Svanberg che lascia il posto a Orsolini al 79’.

Inzaghi dimostra di voler vincere e la mossa è quella giusta perché il fantasista marchigiano ha subito voglia di gol e impiega solo 2 minuti e 58 secondi per ribaltare il match: fortunato il contrasto con Mandragora, da cui sbuca il pallone per Mattiello, palla arretrata per Orsolini e sinistro immediato sul primo palo che Scuffet può solo toccare.

Machis sostituisce Behrami per la reazione rabbiosa dell’Udinese, che però si scopre al contropiede degli emiliani. Infatti prima Santander e poi Orsolini vanno a un passo dal raddoppio.

Scuffet è bravo a respingere la conclusione del Ropero, che sbatte sul braccio di Nuytinck (anche in questo caso Manganiello lascia correre) e l’ex atalantino trova il palo a botta sicura, prima che ancora il portiere friulano salvi tutto su Mattiello.