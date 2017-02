Bologna, Donadoni: "Contro il Milan con tenacia e cattiveria senza pari"

7 febbraio 2017

Ripartire, subito. A testa bassa, con rabbia e convinzione. Senza ripensare al 'cappotto' col Napoli , ai sette gol incassati. O, meglio, pensandoci solo per non permettere che succeda ancora. E' chiaro il messaggio di Donadoni alla vigilia della sfida contro il Milan , recupero della 18esima giornata: "Tenacia e cattiveria - ha detto il tecnico del Bologna - da qui passa la riscossa. Arbitra Doveri? Bene, dopo l'anno scorso un test anche per lui".

"Il Milan viene come noi da un momento complicato - ha continuato Donadoni - e ho chiesto ai miei ragazzi una presta zione di spessore. Voglio attenzione e capacità di sapere leggere in anticipo le situazioni che possono accadere in campo". Un match delicato, diretto dallo stesso arbitro che proprio la scorsa stagione diresse la partita coi rossoneri e fu contestato dallo stesso Donadoni per il rigore non concesso al Bologna per il fallo di Romagnoli su Floccari e la doppia ammonizione a Diawara nell'arco di cinque minuti giudicata troppo severa. Oggi però il tecnico rossoblù usa toni pacati: "Penso sia giusto ricordare cosa fece Doveri l'anno scorso ma sono certo dell'onestà delle decisioni che prenderà. Sarà un buon test anche per lui".