Serie A: Atalanta-Cagliari 2-0, doppietta di Gomez

5 febbraio 2017

LA PARTITA

Nell'Atalanta torna dal 1' Kessie, che si schiera nel centrocampo a quattro completato da Freuler, Conti e Spinazzola. Attacco invariato, con Kurtic alle spalle della 'solita' coppia Gomez-Petagna. Rastelli risponde con l'ex Borriello unica punta. Prima dell'inizio della partita, festeggiato Mino Favini, ex responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, scopritore di grandi campioni. Il presidente Percassi lo ha premiato con la maglia numero 81 come la sua età.



L'inizio dell'Atalanta è micidiale, come l'uno-due di Gomez. Il capitano dei nerazzurri sblocca la partita in pratica al primo affondo: cross basso dalla destra di Conti, il Papu lasciato solo sul secondo palo non sbaglia. Il pressing dei padroni di casa è senza tregua e il Cagliari riesce a fatica a uscire dalla propria metà campo. Al 17' ecco il raddoppio dell'Atalanta, che arriva ancora dai piedi del beniamino dei tifosi: perla a giro sul secondo palo, con Rafael che non riesce ad arrivarci. E lo stadio è tutto per il 'suo' numero 10. Con il risultato sul 2-0, l'Atalanta molla un po' la presa e il Cagliari riesce ad alzare il proprio baricentro ma la difesa bergamasca controlla senza affanni. Borriello ha una buona occasione su una palla filtrante di Barella, ma l'ex sbuccia la palla e spreca l'occasione. E prima della fine del primo tempo Petagna manca il tris mandando a lato sugli sviluppi di una punizione di Gomez.



Nessun cambio a inizio ripresa, compreso Borriello nonostante un fastidio al ginocchio. Più intraprendente il Cagliari in avanti, con l'Atalanta pronta a rubare palla e a partire in contropiede. Kurtic manda a lato di testa su punizione di Gomez poi doppio tentativo degli ospiti. Bruno Alves ci prova su punizione ma il pallone colpisce la barriera e finisce tra le braccia di Berisha, che poco dopo allontana con i pugni una punizione di Di Gennaro. Cambio Atalanta, con Zukanovic al posto di Masiello. Al 70' Rastelli risponde con Miangue per Dessena. E' il Cagliari a fare il gioco ma manca il guizzo nei ultimi metri: i bergamaschi difendono così il doppio vantaggio con tranquillità rischiando pochissimo. E anzi hanno l'occasione di aumentare il bottino con Kessie ma Rafael blocca a terra. Nel Cagliari entra Serra per Capuano e poi Ionita per Ceppitelli. Gasperini manda in campo Cristante per Kessie e il nuovo entrato va subito in cerca di gloria ma Rafael respinge. E ancora Rafael dice 'no' a Petagna nei minuti di recupero. Finisce 2-0, l'Atalanta festeggia e continua a sognare. Cagliari, il tabù trasferta continua.