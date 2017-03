L'Atalanta torna a vincere: Gomez-Grassi, 3-0 al Pescara

LA PARTITA

La mannaia del 7-1 sommata a infortuni e squalifiche ha convinto Gasperini a cambiare. A dare spazio a chi non aveva ancora giocato, a dare respiro a chi era stanco. Un turnover ampio e profondo, a partire da Berisha, sostituito dal debuttante Gollini. Primo match da titolare anche per Hateboer, chance anche per l'ex di turno Cristante (aveva collezionato solo quattro scampoli di match in maglia nerazzurra) e Grassi, alla sua terza da titolare.



Cambi che hanno riprosoto la cara e vecchia Atalanta di questa stagione. I sette gol sono stati dimenticati in un lampo e la classifica torna a sorridere con il nuovo aggancio proprio all'Inter. Merito di una prova solida e seria da parte degli uomini di Gasperini, ma anche alla pochezza di un Pescara ormai naufragato e incapace di tirar fuori la testa dall'acqua. Per dire: Gollini non ha dovuto nemmeno sporcare i guanti. Cerri e compagni non hanno mai punto.



In tutto questo Gomez è tornato a imperversare, mettendo a ferro e fuoco la fragile difesa di Zeman. Gol da manuale al 13', ispirato da Hateboer con la complicità della retroguardia biancoazzurra, che è rimasta a guardare il Papu prendere la mira e timbrare. Un gol simile a quello del raddoppio, arrivato nella ripresa con Grassi, tra i migliori. Combinazione sulla sinistra, palla per Gomez e assist immediato al centro per l'arrivo a rimorchio del centrocampista di proprietà del Napoli: 2-0, primo centro stagionale e tanti saluti al Pescara. E Gomez non si è fatto mancare nemmeno la doppietta del 3-0, al 93', lesto a superare di nuovo Bizzarri. Sono 11 i gol in stagione del Papu, la migliore della sua carriera: è la prima volta che in A va in doppia cifra.



Gasperini è stato bravo a ricostruire i pezzi di un'Atalanta che non ha mai rinunciato a giocare e ad essere se stessa: con la vittoria di oggi la Dea tocca quota 55 punti, stabilendo il suo record di punti in un singolo campionato di Serie A (nell’era dei 3 punti a vittoria). Positivi gli inserimenti di Grassi e Hateboer, mentre Paloschi, lanciato nella ripresa al posto di Petagna, ha confermato la sua stagione no cogliendo una clamorosa traversa a porta vuota. Il Pescara si è dimostrato ancora una volta avversario non all'altezza: è tempo, per Zeman, di pensare alla B.