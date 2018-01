Coppa Italia, semifinale Atalanta-Juve: Dea per stupire, bianconeri per i record

30 gennaio 2018

Fari ben accesi stasera allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, un impianto che in questa stagione non ha potuto assistere allo splendido cammino dei nerazzurri in Europa League, costretti a trasferirsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia per battere Everton (3-0), Apollon Limassol (3-1) e Lione (1-0), e qualificarsi ai sedicesimi della seconda competizione continentale (dove affronterà il Borussia Dortmund). Un’Atalanta che nelle coppe si sta esaltando in questa stagione, leggasi anche la vittoria al San Paolo 2-1 contro il Napoli, nei quarti in gara unica, che le ha consegnato la semifinale di Coppa Italia contro i bianconeri, stasera in un primo atto da giocare con una Dea tirata a lucido e reduce dal 3-0 rifilato al Sassuolo nell’ultima di campionato proprio al Mapei Stadium, stadio amuleto per i nerazzurri come lo stesso Sassuolo, superato come primo ostacolo nell’entrata in scena, agli ottavi di finale, in questa Coppa Italia. I nerazzurri, dunque, sono pronti a dar battaglia a caccia dell’ennesima impresa, perché questa servirà per superare i bianconeri in questo doppio confronto: "La Juventus è fortissima ed è favorita - ha spiegato Gasperini - ma siamo pronti a giocarcela. Per noi è un'opportunità incredibile, la qualificazione si giocherà soprattutto al ritorno ma abbiamo il dovere di giocarci la speranza di arrivare in finale al meglio delle nostre possibilità".



Se la Dea si presenterà tirata a lucido, la Vecchia Signora non vorrà essere da meno ed è così che per l'occasione ritroverà tra i pali un Buffon alla sua prima da fresco 40enne e, a quanto pare, senza nessuna voglia di appendere i guantoni al chiodo: “Mi sento di giocare ancora una stagione, forse addirittura due - ha dichiarato il n.1 -. Vorrei proprio scendere ancora in campo nella prossima stagione”. Tra i convocati di Allegri, per l’occasione, si è rivisto anche il nome di Claudio Marchisio, dopo aver superato il problema agli adduttori della coscia sinistra rimediato nel derby di Coppa Italia vinto 2-0 nei quarti di finale. Una Juventus a caccia di un record, dopo aver vinto le ultime tre edizioni della manifestazione, si cerca il quarto sigillo di fila: "Dobbiamo fare un gol a Bergamo - ha spiegato Allegri in conferenza stampa - per gettare le basi del passaggio del turno. Snobbare la Coppa Italia è un grande errore, dai quarti in poi ci tengono tutti. Sicuramente quando esci è più facile dire che non ci tieni”. Obiettivo Triplete. Parola al campo, arbitro Valeri allo stadio Atleti Azzurri d’Italia alle ore 20,45 per una semifinale d’andata di Coppa Italia che promette spettacolo. Gara di ritorno all'Allianz Stadium mercoledì 28 febbraio.