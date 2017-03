Atalanta, Gasperini: "La Champions? La guardiamo e la sogniamo"

2 marzo 2017

"Champions? La guardiamo e la sogniamo". Parole dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a margine della presentazione del tredicesimo "Torneo Amici dei bambini". "Noi continuiamo a gettare acqua sul fuoco. Per noi sarebbe già un traguardo fantastico raggiungere l'Europa e la vedo già difficile perché siamo raccolti in pochi punti. C'è il rischio di andare in Champions come stare fuori da tutto"