Atalanta, Gasperini: "Con l'Inter decisiva solo in caso di vittoria"

11 marzo 2017

"E' una partita importante, ma è decisiva per noi solo se riuscissimo a vincerla". Gian Piero Gasperini legge così la sfida di San Siro contro l'Inter. "Andiamo a Milano per dare il massimo - ha proseguito il tecnico dell'Atalanta - Noi dobbiamo essere orgogliosi di andare a giocare questa gara in questa situazione di classifica. Non possiamo guardare né troppo avanti, né troppo indietro: conta solo la gara di domani".