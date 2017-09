Atalanta, carica Gasperini: "Sfruttiamo l'entusiasmo per battere la Juve"

30 settembre 2017

"La vittoria a Bergamo contro di loro manca dal 2001? Sono passati un po' di anni, per questo se dovessimo riuscirci sarebbe qualcosa di straordinario - ha proseguito Gasperini -. Noi come sempre andremo in campo per fare il massimo". All'Atalanta, del resto, le qualità non mancano per rendere la vita difficile a molti avversari. Come ha dimostrato la gara di Lione. "Avere questi risultati positivi alle spalle serve a mantenere il morale alto e in questo scenario è anche più facile recuperare le energie", ha concluso il tecnico della Dea.