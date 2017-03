Nazionale, Emerson: l'arma in più per Ventura

29 marzo 2017

Gian Piero Ventura potrebbe presto avere una freccia in più al suo arco. Il romanista Emerson Palmieri , sfruttando le origini della madre, ha ottenuto il passaporto italiano e diventa quindi convocabile in Nazionale. Il mancino della Roma, grazie alle origini familiari, è divenuto cittadino italiano. il ct Ventura potrebbe a convocare il ragazzo per lo stage in programma a Coverciano dal 10 al 12 aprile. A sinistra c'è un Palmieri in più.

Emerson è stato naturalizzato grazie alla madre Eliana, discendente diretta di Alfonso Palmieri nato a Rossano Calabro, in provincia di Cosenza il 12 maggio 1853. L'esterno della Roma non ha mai indossato la maglia della Seleçao. E ad oggi, può vantare solo 9 presenze con l'Under 17. L'iter che ha consentito al laterale sinistro di ottenere il passaporto italiano è durato 3 mesi, nei quali la FIGC ha preparato e inviato un dossier alla FIFA per la naturalizzazione del romanista. Presto potrebbero arrivare altre novità. In rampa di lancio ci sono Diawara del Napoli, guineano che ha avviato da mesi le pratiche per la cittadinanza italiana e Fazio, il centrale argentino della Roma. Meno caldo il nome di Telles, brasiliano del Porto ed ex Inter.