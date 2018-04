Italia, Di Biagio: "Nessun rimpianto, abbiamo rilanciato il nostro calcio"

27 giugno 2017

L' Europeo Under 21 dell' Italia finisce in semifinale dopo la sconfitta 1-3 contro la Spagna . "Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma non abbiamo rimpianti - ha commentato il ct Di Biagio -. Il nostro obiettivo era rilanciare il calcio italiano e lo abbiamo fatto a grandi livelli". Sulla sfida pesa il cartellino rosso di Gagliardini: "Con un uomo in più hanno la Spagna ha dominato il palleggio. Futuro? E' l'ultimo dei problemi ora".

"Abbiamo disputato un ottimo primo tempo - ha commentato a fine partita Di Biagio -, poi nella ripresa la Spagna ha preso il sopravvento. L'espulsione di Gagliardini ha rotto l'equilibrio della sfida ed è diventato tutto più complicato col loro palleggio. Nella ripresa con l'uomo in più hanno iniziato a dominare il gioco. I ragazzi sono stati fantastici e da parte mia c'era la consapevolezza che potevamo arrivare in fondo. Non potevo chiedere di più a questa squadra. Il futuro? Vediamo, è l'ultimo dei problemi. Non ho rimpianti per questi anni in Under 21. Abbiamo rilanciato il calcio italiano, ci è mancata la ciliegina sulla torta, ma l'obiettivo era tornare a grandi livelli. Abbiamo fatto un lavoro molto buono".