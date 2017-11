Italia, De Laurentiis: "Tavecchio si dimetta per non fare la figura dello stupido"

14 novembre 2017

De Laurentiis commenta così la scelta di Tavecchio dopo il ciclo di Conte: "Avrebbe dovuto obbligare la Federcalcio a fare un altro tipo di attività. Non si passa da Conte a quest'altro allenatore. Non sono stati in grado di mantenerlo, allora evidentemente avevano sbagliato a prenderlo. Chi vorrei come prossimo ct? Un giovane di 35 anni...".



Il presidente del Napoli parla anche di Insigne, ieri tenuto in panchina per 90 minuti: "E' inutile convocarlo per poi farlo giocare fuori ruolo o non farlo giocare. In questo modo si crea anche un danno economico alla società. Mi auguro ci sia un cambio netto nel mondo del calcio. Ventura? E' un bravo allenatore, ma anche io a Napoli lo cambiai dopo poche settimane".