Italia, Buffon tocca le mille presenze contro l'Albania

23 marzo 2017

Italia-Albania sarà un match dal sapore speciale soprattutto per Gigi Buffon , che domani sera con la maglia della Nazionale taglierà il traguardo delle mille presenze in carriera in match ufficiali. Il portiere della Juventus è il secondo giocatore italiano a riuscire nell'impresa dopo Paolo Maldini , che poi si è fermato a quota 1028. Chi nella storia ha giocato più di tutti è l'inglese Peter Shilton , un altro portiere, che comanda con 1377 presenze e al momento è inarrivabile.

Dal giorno del suo esordio in Serie A, il 19 novembre 1995, Gigi Buffon è cresciuto tantissimo e uno dei suoi più grandi meriti è stato proprio il duro lavoro, grazie al quale si è sempre migliorato nonostante per molti anni sia indiscutibilmente stato (per distacco rispetto alla concorrenza) il numero uno al mondo.



Ora, a 39 anni, da dietro spingono un paio di giovani che sono pronti a raccogliere la sua eredità in Italia: Donnarumma e Meret, guarda caso convocati con lui dal c.t. Ventura e protagonisti di una grande stagione. Gli allievi che imparano dal maestro ma anche il contrario, visto che Buffon osserva con grande attenzione i filmati dei due giovani portieri e, ad esempio, dopo Juve-Milan si è rivisto il match anche per apprendere le nuove tecniche, dato che, dal 1995 a oggi, in 22 anni sono cambiate anche di molto le metodologie di insegnamento per i numeri 1. Rimanere aggiornato, e di conseguenza il migliore, resta una priorità per il capitano azzurro, che fino al prossimo Mondiale del 2018 - il sesto della sua incredibile carriera (mai nessuno ci è riuscito) - non ha la minima intenzione di mollare lo scettro.