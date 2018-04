Europei Under 21: l'Italia sfida la Danimarca, vietato sbagliare

18 giugno 2017

Questa sera l' Italia Under 21 fa il suo esordio agli Europei di categoria contro la Danimarca : fischio di inizio ore 20.45. Sfida da non sbagliare quella di Cracovia per i ragazzi del ct Di Biagio che vanno a caccia di un successo nella prima giornata del Girone C. L'obiettivo è quello di iniziare nel migliore dei modi l'avventura in un torneo già vinto cinque volte in passato dalla nostra Nazionale (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004).

Sono otto i precedenti tra le due squadre a livello di Under 21. L'Italia è ancora imbattuta con 4 vittorie e 3 pareggi. L'ultima gara amichevole, disputata a novembre a Bergamo, si è chiusa senza reti. La Nazionale di Di Biagio è arrivata fin qui chiudendo in testa il girone di qualificazione senza mai perdere una partita e con solo 3 gol al passivo, gli stessi subiti dalla Danimarca nel suo percorso di avvicinamento alla fase finale. Il match di questa sera è da non sbagliare per la nostra Under 21, etichettata da più fronti come la migliore Nazionale dell'ultimo decennio. Dall'altra parte ci sarà una squadra debilitata da un'intossicazione alimentare. Ad accedere in semifinale saranno infatti solo le prime classificate dei tre gironi e la migliore seconda. Partire con 3 punti risulta quindi fondamentale per la classifica e il morale.



Gli occhi saranno tutti puntati su Gigio Donnarumma, il portiere che sarà alla prima uscita dopo la rottura con il Milan. In questi giorni ha preferito non parlare ed è sembrato sereno, ma solo il campo dirà se ci saranno ripercussioni dopo le tante polemiche seguite al mancato rinnovo con i rossoneri.