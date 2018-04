"Nazionale indecente e ignobile": il ct Ventura finisce nella bufera

7 ottobre 2017

Un anno abbondante dopo il suo insediamento come commissario tecnico, la Nazionale è ancora allo sbando. Tra le onde di una qualità tecnica decisamente limitata e l'incertezza di un modulo base provato, ma mai trovato e condiviso, l'Italia non solo rischia di non staccare il pass per il Mondiale che in ogni caso dovrebbe passare da una doppia sfida da dentro o fuori allo spareggio, ma di finire addirittura come peggiore seconda con tanto di divano per vedere gli altri giocare in omaggio. Battere la Macedonia in casa, nazionale al 103.mo posto del ranking, sarebbe bastato per evitare questo pericolo, ma la sfida di Torino ha consegnato una bordata di (meritati) fischi dopo l'1-1. E nel mirino c'è finito il ct Ventura, ancora di più, sempre di più.



"Italia indecente, povertà di gioco, di movimenti di tutto. E' un'accozzaglia di giocatori buttati lì, sembra il Subbuteo. Non c'è nulla, che tristezza" ha commentato la Gazzetta dello Sport che ha consegnato al ct meno amato degli ultimi anni un netto 4. Ma la "rosea" non è l'unica a bocciare senza appello Ventura e la sua Nazionale: "Già il risultato sentenzia il disastro, ma la squadra è lenta, povera di idee e qualità" ribadisce Tuttosport. "Ha smarrito la bussola" infierisce il Corriere dello Sport, mentre il Secolo XIX non usa giri di parole: "Italia ignobile".



Se i quotidiani sportivi non hanno risparmiato critiche feroci al ct, la rabbia e la delusione dei tifosi sui social non può essere da meno. La fiducia all'ex tecnico del Torino non è mai stata molta, ma nell'ultimo mese le cose sono precipitate e l'opinione pubblica ora chiede a gran voce una rivoluzione. In panchina, ancora prima che in campo, e il soprannome "Sventura" non ha tardato a comparire.



"Passare da Conte a Ventura è come passare dal giorno alla notte" twitta una tifosa azzurra, ma con Ancelotti libero sulla piazza il passaggio di consegne virtuale sarebbe cosa fatta. Non fosse per la volontà di Carletto di trovarsi un nuovo club (a giugno) e per il recente rinnovo fino al 2020 dello stesso ct. Segnale per molti, per tutti, che il problema oltre che tecnico, tra allenatore e giocatori, sta anche più altro. Tra un commissariamento e l'altro.