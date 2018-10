Olimpia, Nedovic è... on fire

14/10/2018

Uno, due, tre e avanti. Il consiglio è questo: passategli un pallone sulla linea dei tre punti, chiudete gli occhi e aspettate di sentire il rumore che fa un "ciuff". Nemanja Nedovic, guardia dell'Olimpia reduce da un'ottima partita in Eurolega contro la Buducnost, si è divertito in allenamento con qualche tiro da tre. I risultati? Eccellenti. Guardare per credere...