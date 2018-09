Nba, Lebron fa volare basso i Lakers ma carica i suoi MUD

26/09/2018 di Gabriele Cattaneo

Eppure l’argomento principale riguarda i M.U.D. Non è un gruppo Rap, ma rappresenta i veterani acquisiti durante l’estate dal mercato. La sigla (misunderstood, under-appreciated, determined) è stata creata proprio da Lebron per sottolineare come Rondo, Beasley, Stephenson e McGee, questi i protagonisti imputati, siano sottovalutati, addirittura incompresi dal resto della Lega.



A dirla tutta, i punti interrogativi sono reali. Sono tutti giocatori di personalità, di ruolo, ma con lacune tecniche evidenti, soprattutto nel tiro dalla lunga distanza, specialità nella quale i Lakers dovrebbero eccellere avendo un accentratore come Lebron che sa creare per i compagni. L’unica eccezione potrebbe essere Beasley, talento mai espresso fino in fondo, ma che deve dimostrare di poter essere sul pezzo per 48 minuti per 82 partire di stagione regolare.



Eppure è proprio James a esaltare le qualità dei propri compagni, ad essere convinto che contribuiranno in maniera determinante alla stagione dei Lakers. LBJ si è nascosto, affermando Golden State è ancora molto lontana, ma la realtà è che a Los Angeles l’attesa è tanta e lo Staples Center sarà sempre stracolmo per vedere il Re. Quasi impossibile trovare i biglietti, più facile guardarlo in poltrona (League pass), ma l’obiettivo è tornare competitivi, fare i play off.



Lebron insegue la nona finale in fila, ma, abbandonata la Eastern Conference, ci saranno proprio i Warriors sulla sua strada insieme ad altre pretendenti come Houston, Oklahoma City, New Orleans e Utah. Senza citare le outsiders. Per arrivare fino in fondo, però, i M.U.D. dovranno dimostrare al mondo di essere da titolo.