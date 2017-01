Nba: Westbrook schianta i Kings, i Rockets ripartono

16 gennaio 2017

Russell Westbrook entra nella storia dell'Nba diventando il terzo giocatore di sempre a siglare 20 triple doppie dopo Wilt Chamberlain (2 volte) e Oscar Robertson (5). Il campione dei Thunder può migliorare il suo record con 40 partite ancora da disputare in regular season. Oklahoma conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque gare disputate e il decimo successo di fila in trasferta. I Bulls si impongono 108-104 sul parquet dei Memphis Grizzlies dopo una gara combattutissima. A trascinare Chicago ci pensa Doug McDermott che realizza il suo massimo in carriera da 31 punti e 6 rimbalzi.



A Toronto matura il decimo ko nelle ultime 12 uscite dei Knicks che perdono 116-101 per mano dei Raptors. Il vantaggio dei canadesi nel corso del match si dilata fino al +38 con un DeMar DeRozan (21 punti) sugli scudi. Detroit vince per la prima volta dal 2008 in casa dei Lakers con il punteggio di 102-97. Decide l'incontro la tripla a 30 secondi dalla sirena di Tobias Harris (23 punti). I Mavericks, infine, travolgono 98-87 i Timberwolves con 19 di Wesley Matthews e 17 di Dirk Nowitzki.