NBA Summer League: Lakers campioni, Ball MVP

E' soltanto S ummer League , un po' come il calcio di luglio e agosto, ma i tifosi dei Los Angeles Lakers possono sognare qualcosa di positivo dopo che i gialloviola vincono il torneo NBA a Las Vegas battendo in finale 110-98 i Portland Trail Blazers. Un successo importante per il gruppo allenato da Jud Buechler, ex compagno di Michael Jordan ai Bulls, arrivato pur senza Lonzo Ball, eletto MVP della manifestazione .

Lonzo Ball, californiano uscito dopo un anno dalla celebre università UCLA e scelto alla numero 2 assoluta dell'ultimo Draft da Magic Johnson, ha dato spettacolo per tutta la Summer League - 16.3 punti, 9.3 assist e 7.7 rimbalzi le sue medie - mostrando leadership, visione di gioco e notevole personalità, meritandosi il titolo di miglior giocatore del torneo, pur dovendo saltare la finalissima per un problema al polpaccio che ha consigliato la franchigia gialloviola di fermarlo per non prendersi inutili rischi.



A sopperire all'assenza di Ball ci ha pensato l'ala Kyle Kuzma, decisivo nella finale con Portland con 30 punti, 10 rimbalzi e 6 triple a segno, ed eletto giustamente MVP del Championship Game: il prodotto di Utah University, scelto con la numero 27 all'ultimo Draft, ha sorpreso tutti col suo gioco molto "moderno", fatto di corsa, difesa e tiro da tre punti, elementi che lo renderanno importante anche per coach Luke Walton anche quando si giocherà per davvero in regular season.



Al termine della Summer League di Las Vegas, punto di incontro anche per tantissimi dirigenti di squadre europee e italiane alla caccia di giocatori da ingaggiare, l'NBA ha svelato i due migliori quintetti: nel primo, con l'MVP Lonzo Ball, ci sono Dennis Smith Jr (playmaker, Dallas), John Collins (ala, Atlanta), Josh Jackson (ala, Phoenix) e Caleb Swanigan (ala, Portland); nel secondo ci sono Cheick Diallo (ala, New Orleans), Bryn Forbes (guardia, San Antonio), Kyle Kuzma (ala, LA Lakers), Wayne Selden Jr (guardia, Memphis), Jayson Tatum (ala, Boston).