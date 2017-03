Nba, stagione finita per Dwayne Wade

16 marzo 2017

Brutta notizia per i Chicago Bulls che perdono per il resto della stagione Dwayne Wade. Impietoso l'esito degli esami dopo l'infortunio patito nella notte nella gara contro Memphis: microfrattura e distorsione al gomito destro. Piccolo spiraglio nel caso in cui i Bulls riuscissero a qualificarsi per i playoff.



"Ho capito subito che era qualcosa di serio per quello che ho sentito. Però non ho mai avuto questo infortunio, non so se ci vorranno due giorni o due settimane. Non lo so", aveva detto Wade dopo la partita.



Ora si apre anche la questione relativa al futuro di Wade, che dovrà decidere se restare nel contratto con i Bulls o di uscire dall'accordo in estate, con la possibilità di accasarsi altrove.