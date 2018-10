Nba, rissa Lakers-Rockets: 4 giornate a Ingram

22/10/2018

La mano più pesante è stata usata con Ingram "per essere tornato aggressivamente e aver aumentato l’animosità dell’alterco tirando un pugno nella direzione di Paul, per essersi avvicinato a un arbitro in maniera ostile, e per aver istigato l’incidente spingendo James Harden". "Rondo è stato sospeso per aver cominciato l’alterco fisico, per aver sputato e per aver tirato più di un pugno a Paul" è la motivazione della Lega, mentre Paul "è stato sospeso per aver infilato le dita nell’occhio e per aver messo la mano in faccia a Rondo, oltre a tirare multipli pugni".



Le squalifiche hanno ripercussioni anche sugli stipendi dei cestiti coinvolti: a Ingram le 4 gare senza paga costano 158mila dollari, a Rondo le tre partite senza paga 186mila dollari, mentre il conto più salato è per Paul (491mila dollari).