Nba, playoff: Warriors inarrestabili, Spurs travolti in gara-2

17 maggio 2017

Non c'è storia in gara-2 della finale di Western Conference: i Golden State Warriors travolgono 136-100 in casa i San Antonio Spurs e si portano avanti 2-0 nella serie. Decisivo Steph Curry che sigla 29 punti. I californiani diventano la quinta squadra di sempre nella storia Nba a vincere le prime 10 partite consecutive dei playoff. I texani pagano a caro prezzo l'assenza di Kawhi Leonard, out per un infortunio alla caviglia rimediato in gara-1.