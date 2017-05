NBA, Playoff: Irving schianta i Celtics, 3-1 Cavs

24 maggio 2017

Nella notte dei playoff NBA i Cleveland Cavaliers vedono le streghe ma riescono a rimontare e a battere 112-99 i Boston Celtics in gara 4 della finale della Eastern Conference per portarsi sul 3-1 nella serie. Protagonisti Kyrie Irving, 42 punti, decisivo per riportare a galla i suoi dal -16, e LeBron James, 34 punti, 15 dei quali nel quarto periodo per firmare il successo e conquistare il match point per le Finals.