Nba, già iniziata la corsa al ruolo di MVP

20/10/2018 di Gabriele Cattaneo

Il greco e la stella di New Orleans erano i prevedibili candidati prima dell’inizio della stagione regolare e stanno rispettando le previsioni. La sorpresa (relativa) è il neo arrivato a Toronto. Non perché ci fossero dubbi sul suo straordinario talento, ma su un così rapido recupero dopo una stagione molto complicata a San Antonio. Appena 9 presenze nell’ultima annata con gli Spurs e insistenti voci di un infortunio di difficile soluzione. E invece dal suo arrivo in Canada i dubbi sono svaniti. Ha partecipato alla pre season e nelle prime due apparizioni di stagione regolare è risalito ai massimi livelli. Dopo il debutto comodo con Cleveland, è arrivata la vittoria con Boston in una gara che potrebbe diventare la finale di conference a primavera. I 31 punti e 10 rimbalzi hanno scatenato immediati i cori “MVP” provenienti da quei tifosi timorosi di perderlo a fine stagione, desiderosi di convincerlo a restare per vincere quel trofeo mai alzato a Toronto. E’ solo l’inizio, la stagione è ancora lunga, ma le stelle non stanno a guardare, iniziano subito a brillare.