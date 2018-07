Nba, gara 4 a Est: James ne fa 44, i Cavs battono i Celtics e la serie va sul 2-2

22 maggio 2018

Cleveland doveva assolutamente vincere per pareggiare i conti ed evitare una possibile fuga di Boston in gara-4 delle finali di Eastern Conference. I Cavs dopo un avvio in equilibrio riescono a trovare la marcia giusta per conquistare un match quasi mai in bilico: dopo lo svantaggio iniziale, arrivato solo fino al 9-10, rompono gli argini e dilagano, riuscendo a mettere sotto i propri avversari.



Il primo quarto si chiude con il parziale di 18-34 per i finalisti dello scorso anno. I Celtics contano sul potenziale del collettivo, ma riescono solo sporadicamente ad accorciare le distanze. I Cavs non si lasciano mai realmente avvicinare e mantengono invariato il vantaggio anche nel secondo quarto con il parziale di 35-34 (53-68).



Nel secondo tempo Boston continua a rimanere, anche se di poco, avanti nei parziali (23-21 nel terzo quarto e 26-22 nell'ultimo) ma non riesce a scalfire le certezze di Cleveland. Ai Celtics non bastano gli ottimi numeri, con cinque giocatori che riescono a chiudere con i punti in doppia cifra: Horford chiude la propria gara con 15, fa meglio Brown, che finisce con 25 (il migliore dei suoi in termini realizzativi), seguito poi dalla doppia doppia di Rozier (16 punti e 11 assist) e dai 17 di Tatum.



Dall'altra parte giganteggia LeBron James, che mette a segno ben 44 punti dimostrandosi ancora una volta leader di Cleveland. Thompson chiude invece con una doppia doppia, da 13 punti e 12 rimbalzi. Boston cede il passo pagando la scarsa precisione e un black out nel primo quarto, in gara-5 si ripartirà dal 2-2.