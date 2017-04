Nba, Gallinari: "Voglio rimanere a Denver"

20 aprile 2017

Danilo Gallinari ha visto sfumare il sogno playoff, ma non ha alcuna intenzione di lasciare i Denver Nuggets. "Il mio rapporto con la società e con la città è bellissimo - ha spiegato il Gallo ai microfoni di Blitz tv -E' uno dei motivi per volere restare qui ancora tanti anni e spero di trovare un accordo con la società in estate". Nessun dubbio sull'MVP della Nba: "Westbrook sta facendo cose incredibili, è uno spettacolo vederlo giocare".