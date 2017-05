Nba, ecco il miglior quintetto della stagione: Harden fa en-plein

18 maggio 2017

Per la terza volta nelle ultime quattro stagioni il "Barba" figura nel quintetto ideale dell'Nba, stavolta avendo ricevuto la preferenza di tutti e 100 i votanti. Record anche per LeBron James, alla sua undicesima apparizione nell'All-NBA First Team: è sempre finito nel quintetto ideale, raggiungendo Karl Malone e Kobe Bryant.



Oltre a LeBron e a Harden, nel quintetto ci sono Russell Westbrook - che in questa stagione ha battuto il record di triple doppie - Kawhi Leonard e Anthony Davis.



Il quintetto numero 2: Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert, Isaiah Thomas, Stephen Curry, Kevin Durant.



Il quintetto numero 3: Jimmy Butler, Draymond Green, DeMar DeRozan, John Wall, DeAndre Jordan.