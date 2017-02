Nba: colpo Pelicans, in arrivo Cousins dai Kings

20 febbraio 2017

L'All Star Game 2017 vinto dall'Ovest con Anthony Davis Mvp verrà ricordato anche per il grande colpo di mercato messo a segno dai Pelicans che prelevano dai Kings DeMarcus Cousins . Sacramento ha deciso di cedere a sorpresa la sua stella più luminosa e Omri Casspi a New Orleans, ricevendo in cambio Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway, una prima scelta 2017 (protetta top-3) e una seconda scelta di Philadelphia.

Tra i Pelicans si riforma così la coppia sotto canestro composta da Davis e Cousins, già vista ai tempi del college in Kentucky. La notizia è davvero sorprendente in quanto i Kings, in passato, hanno più volte blindato a parole 'Boogie' ed erano pronti ad offrirgli un'estensione del contratto da 219 milioni di dollari nella prossima estate.



Nell'ultimo periodo, però, in casa Sacramento qualcosa deve essere cambiato e il patron Vivek Ranadive ha preferito cedere il giocatore. Perdendo il suo uomo simbolo, la franchigia californiana (attualmente nona a Ovest) rischia di vedere sfumare le speranze dei playoff mentre i Pelicans (undicesimi) possono legittimamente sognare la rimonta.