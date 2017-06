Nba, Chris Paul agli Houston Rockets

28 giugno 2017

La post-season di Nba ha già iniziato a regalare fuochi d'artificio. La notizia è iniziata a maturare nell'arco della giornata, con l'indiscrezione del guru delle notizie Nba Adrian Wojnarowski per The Vertical. Chris Paul va agli Houston Rockets da coach D'Antoni, fresco di premio come allenatore dell'anno. Si formerà una coppia spettacolare con James Harden nel tentativo di porre fine all'egemonia a Ovest di Golden State. In cambio, ai Clippers, vanno Pat Beverley, Sam Dekker, Montrez Harrell, Darrun Hilliard, DeAndre Liggins, Lou Williams, Kyle Wiltjer e una prima scelta al Draft 2018. Si tratta di una trade molto pesante e interessante, accolta quasi con stupore da Houston e dai suoi osservatori. Perché? Semplice: perché i Rockets avevano trovato la propria quadratura del cerchio mettendo proprio Harden come play. E il barba aveva regalato una stagione praticamente memorabile. Ora l'arrivo di uno dei play più forti della lega mischia un po' le carte ma garantirà assoluto spettacolo.

NEW YORK KNICKS, VIA PHIL JACKSON

Phil Jackson non è più il presidente dei New York Knicks. Lo hanno annunciato le due parti, spiegando che si è trattato di una separazione consensuale. Jackson, che ha vinto un record di 11 titoli NBA da allenatore, in più di tre anni non è riuscito a riportare la franchigia della Grande Mela ai vertici della Lega. "Dopo una attento riflessione e considerazione, abbiamo concordato che i Knicks andranno in una direzione diversa", ha detto il presidente esecutivo dei Knicks Jim Dolan.



New York non disputa i playoff dal 2013, e nell'ultima stagione ha chiuso con un record di 31-51, a 10 vittorie dall'accesso alla postseason. Jackson, che ha vinto due titoli NBA come giocatore con i Knicks nei primi anni 1970, da allenatore ha vinto sei campionati con i Chicago Bulls e cinque con i Los Angeles Lakers. Dolan ha detto che il General Manager Steve Mills si occuperà della gestione della squadra almeno nel breve termine.