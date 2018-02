Nba: Belinelli resta ad Atlanta, rivoluzione Cavaliers

8 febbraio 2018

Le ultime settimane di risultati deludenti hanno scosso l’ambiente attorno ai Cavaliers che arrivano alla fine del mercato con il quintetto completamente stravolto. Dwyane Wade è tornato ai Miami Heat dopo solo sei mesi, Derrick Rose si accasa ai Jazz mentre Jae Crowder vola a Sacramento.



Cambia aria anche Isaiah Thomas, che abbraccia i Lakers in cambio di Larry Nance Jr e Jordan Clarkson. A Cleveland in un mercato irrequieto ecco anche Rodney Hood e George Hill per riprendere la rotta con un roster totalmente rivoluzionato. I Knicks salutano Willy Hernangomez, finito ai margini del progetto dopo le alte aspettative iniziali: lo spagnolo va agli Charlotte Hornets in cambio di Johnny O’Bryant e due seconde scelte. Si libera invece dal contratto che lo legava ai Suns Greg Monroe, che alla corte dei Pelicans ha preferito quella dei Celtics più vantaggiosa economicamente e con maggiori ambizioni stagionali. Ha chiuso le porte al cambiamento invece Lou Williams, tra i nomi più gettonati nella sessione di mercato, che ha preferito rinnovare con i Clippers per altri tre anni. Assieme a lui resterà a Los Angeles anche DeAndre Jordan.