Nba, Belinelli agli Atlanta Hawks: Howard va a Charlotte

21 giugno 2017

Finisce l'avventura di Marco Belinelli con i Charlotte Hornets. Nella prossima stagione giocherà negli Atlanta Hawks. Il bolognese infatti è stato inserito insieme al compagno di squadra Miles Plumee ed una scelta al secondo giro del draft 2017 nello scambio che invece porta in maglia Hornets il centro Dwight Howard. Per Belinelli è l'ottava maglia Nba dopo quelle di Golden State, Toronto, New Orleans, Chicago, San Antonio, Sacramento e Charlotte.