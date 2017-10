Nba, al via la regular season: tutti a caccia dei Golden State Warriors

17 ottobre 2017

LE FAVORITE

Difficile non dire Golden State. Sulla baia non solo sono riusciti a mantenere i Big Four della scorsa stagione, ma il GM Bob Myers ha rifirmato giocatori importanti per coach Kerr come Iguodala e Livingston, andando poi a pescare sul mercato uomini di contorno, ma dal rapporto qualità-prezzo intrigante, come Casspi e Nick Young. Rotazioni lunghe e uno stile di basket tanto unico quanto collaudato rendono gli Warriors i principali pretendenti all'anello. Titolo a cui punta anche Lebron James con la sua Cleveland. La partenza di Kyrie Irving potrebbe pesare, ma la sola presenza del Re assicura alla franchigia dell'Ohio un ruolo da protagonista. Insieme a lui ci sono un Derrick Rose in cerca di riscatto e un Dwyane Wade che ritrova il suo grande amico LeBron dai tempi di Miami per andare insieme a caccia di un altro successo.



OUTSIDER

Partiamo da Ovest, dove i pronostici sembrano essere ancora più difficili rispetto alle ultime stagioni. Due nomi buoni potrebbero essere quelli di Oklahoma City e Houston. Entrambe hanno deciso di puntare su dei quintetti super offensivi per cercare di interrompere il dominio di Golden State: i Thunder hanno messo al fianco dell'ultimo MVP Westbrook due come Paul George e Carmelo Anthony, i Rockets di Mike D'Antoni, invece, hanno strappato ai Clippers Chris Paul per puntare su di lui e James Harden per arrivare in alto. Necessaria una menzione anche per i San Antonio Spurs di coach Popovich e di Kawhi Leonard. A Est la situazione sembra essere più definita, con i Boston Celtics che si candidano con prepotenza al ruolo di anti Cleveland. Sono arrivati Irving proprio dai Cavs e Hayward da Utah, per cercare di fare il definitivo salto di qualità. Occhio anche ai Milwaukee Bucks di "The Greek Freak" Giannis Antetokounmpo, uno dei personaggi da tenere sotto osservazione. Un gradino più sotto i Wizards di Wall e i Raptors di Lowry e De Rozan.



I PERSONAGGI

Di sicuro gli Azzurri, Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Il Gallo arriva ai Clippers insieme a Teodosic, altro nome da seguire con attenzione, per cercare di lottare finalmente in maniera concreta per il titolo. Per il Beli, invece, l'obiettivo sembra essere provare ad arrivare ai playoff con gli Hawks. Fra i rookie arrivati in questa stagione di sicuro Lonzo Ball a Los Angeles sponda Lakers e Jayson Tatum in casa Celtics. Philadelphia attende di scoprire in tutto il suo talento Joel Embiid, fermato dagli infortuni fino a questo momento, ma che ha mostrato lampi di talento assoluto nei minuti in cui è riuscito a scendere in campo. Insomma tra big, giovani e sorprese inaspettate, la Nba è di nuovo pronta a regalare emozioni e spettacolo.