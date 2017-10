Gallinari: "Clippers, possiamo vincere"

26 settembre 2017

Media day per i Los Angeles Clippers che sa di primo giorno di scuola per Danilo Gallinari. L'azzurro è più carico che mai per la nuova avventura: "Non vedo l'ora di partire per il training camp: le prossime settimane saranno essenziali per costruire la chimica perfetta, essere allenati da Rivers è un motivo d’orgoglio".



Il Gallo ha lasciato Denver per giocare insieme a DeAndre Jordan e Blake Griffin: "Abbiamo la più forte frontcourt in NBA, non sarà mai un problema essere in campo con loro. Sono il motivo principale per cui ho scelto di vestire questa maglia.Non ho mai giocato a fianco di lunghi di questo livello e atletismo. C’erano tante squadre interessate questa estate ma i Clippers mi offrivano le migliori possibilità di vincere e di giocare con un gruppo di alto livello. Porto versatilità in attacco, non dovrò snaturare il mio gioco anzi sarà esaltato". Poi c'è anche Teodosic alla prima esperienza in Nba: "Lo conosco fin da quando avevo 15 anni: avrà un sicuro impatto".



L'Europeo saltato causa infortunio è ormai alle spalle ("Mi dispiace molto di avere perso l’Europeo dopo aver iniziato il percorso con i miei compagni: è un rammarico forte") e ora Gallinari vuole essere protagonista a LA ("È splendida").