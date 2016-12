Eurolega: super Datome, la finale sarà Fenerbahce-Cska Mosca

13 maggio 2016

I numeri parlano chiaro: 15 punti con 5/9 dal campo (3/6 dall'arco), più 7 rimbalzi e due assist. La serata di Datome a Berlino è da protagonista assoluto e il suo impatto nel 13-0 di parziale in avvio è micidiale: Perasovic però ci mette poco a capire che deve gettare nella mischia Bourousis, top scorer con 22 centri. Il Laboral, grazie all'ex Olimpia, torna sotto e all'intervallo lungo riduce lo strappo ad una sola lunghezza (41-40). Il primo vantaggio basco è solo rimandato a inizio ripresa (41-42), quando parte uno spettacolare botta e risposta fatto di sorpassi e controsorpassi: Datome c'è sempre nei momenti più complicati, soprattutto quando a 48 secondi dalla fine infila la tripla del -1 (70-71), poi Adams fa 1/2 dalla lunetta e Slukas trova la penetrazione del 72-72 che significa supplementare. A quel punto l'inerzia della partita è ovviamente girata, il Fener ha il doppio delle energie e in pochi secondi, grazie a uno strepitoso Bogdanovic (18), archivia la pratica. Per la prima volta il club di Istanbul raggiunge la finale di Eurolega, dove troverà il Cska Mosca, che in bacheca di coppe ne ha già sei: si batterà per la settima grazie al successo nel derby russo col Lokomotiv Kuban. Decisivi i 30 punti di uno scatenato De Colo, miglior giocatore della regular season, e la maggiore qualità in attacco del club della capitale (59% dal campo e nessun errore in lunetta).