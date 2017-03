Eurolega: Milano si spegne sul più bello, vince la Stella Rossa

16 marzo 2017

Ennesimo ko stagionale in Eurolega, il quinto consecutivo, per l'Olimpia Milano che al Forum viene battuta 78-71 dalla Stella Rossa e non riesce a schiodarsi dall'ultimo posto in classifica. La squadra di Repesa parte male e chiude il primo quarto a -15, poi riesce miracolosamente a riagganciare i serbi ma crolla definitivamente nell'ultimo periodo. A condannare Cinciarini e compagni è soprattutto la disastrosa percentuale al tiro da tre (3/21).

Spinti da tantissimi tifosi al seguito, la Stella Rossa parte con la determinazione di chi sa di non potersi permettere passi falsi: i serbi, infatti, hanno bisogno della vittoria per tenere a distanza Efes e Darussafaka, le uniche due squadre in grado di impensierirli nella corsa a un posto playoff. Il quintetto di Radonjic, nelle cui fila spicca la presenza dell'ex Olimpia Jenkins che chiuderà la sua serata con 11 punti comprese tre triple, va al primo riposo in vantaggio 25-10, resta costantemente avanti nel punteggio e sembra essere in grado di contenere la reazione di Milano. Ma dopo l'intervallo lungo cambia tutto e la squadra di Repesa riemerge: la partita diventa una battaglia e, con un parziale di 10-0 in apertura di quarto periodo, il risultato torna in perfetto equilibrio a sei minuti dalla fine (60-60).



La Stella Rossa, però, non si scompone e grazie a un Kuzmic devastante proprio nella fase cruciale del match (15 punti complessivi per lui con 5/6 dal campo), torna avanti e non si fa più riprendere. Milano manda tre giocatori in doppia cifra (Hickman 14, Sanders 12 e Pascolo 11) ma deve fare i conti con un'altra sconfitta in una campagna europea fallimentare. I serbi, che aggrappano anche ai 13 punti di Simonovic e ai 12 di Guduric, tornano a Belgrado con una vittoria pesante: i playoff sono sempre più vicini e la prossima sfida casalinga contro l'Olympiacos sarà un'altra tappa cruciale.