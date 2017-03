Basket, Serie A: Reggio Emilia alza la voce, Brescia è travolta

27 marzo 2017

E' senza storia il posticipo della 24esima giornata della Serie A di basket. Al PalaBigi Reggio Emilia batte nettamente Brescia col punteggio di 103-70 e conquista due punti pesanti che le consentono di agganciare Sassari al sesto posto in classifica. Nella Grissin Bon brilla Della Valle che mette a referto 19 punti. E' crisi invece per la Germani che incassa la quarta sconfitta di fila: non bastano i 22 punti di Burns.

Tutto fin troppo facile per la Grissin Bon di coach Menetti che costruisce il successo grazie a un ottimo primo quarto, concluso con il parziale di 36-17. Si intuisce subito che il gap sarà incolmabile per il quintetto di Diana, falcidiato tra assenze e uomini non al top della condizione: Brescia lotta nel secondo quarto e riesce ad andare all'intervallo lungo a -13, uno svantaggio tutto sommato ancora rimediabile. Ma Reggio Emilia è senza pietà e nel terzo periodo blinda i due punti con un altro tremendo parziale di 30-16 che mette la parola fine all'incontro con dieci minuti di anticipo sulla sirena.



Sono addirittura otto i giocatori della Grissin Bon ad andare in doppia cifra: il più prolifico è Della Valle (19), seguito da De Nicolao e Reynolds (13 a testa), Kaukenas (12), Needham e Polonara (11), Strautins e Aradori (10). Nella Germani si salvano Burns (22), Landry (19) e Berggren (14). Reggio Emilia si gode i due punti e si prepara al meglio in vista della prossima delicata trasferta sul parquet di Capo d'Orlando, sfida cruciale in ottica playoff.