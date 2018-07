Basket Serie A: Milano pareggia la serie, Brescia ko al Forum

26 maggio 2018

Milano si riprende immediatamente il Forum pareggiando la serie contro Brescia per le semifinali playoff scudetto. La squadra di coach Pianigiani ha liquidato gli avversari con il punteggio di 89-68 grazie soprattutto ai 15 punti di Goudelock. D’altra parte ottima gara del "bresciano" Hunt che ha realizzato 14 punti, seguito da Cotton (13) e Ortner (11): numeri che non bastano però a nascondere il dominio milanese.

Al Mediolanum Forum va in scena gara-2 delle semifinali scudetto del campionato di Serie A tra l'Olimpia Milano e la Germani Brescia. Dopo il ko che ha portato l'Olimpia in svantaggio nella serie, la formazione di Pianigiani deve assolutamente vincere per pareggiare i conti. Infatti è proprio la squadra di casa a dimostrarsi più determinata e propositiva sin dalle prime battute di gioco.

Il primo quarto racconta immediatamente del dominio di Milano, che si impone con il parziale di 30-13, grazie soprattutto ai 9 punti di Micov (2 volte a bersaglio da 3), nonché a Bertans e Goudelock (entrambi autori di 6 punti). Di contro, Brescia non ha disputato la sua migliore gara in fase difensiva subendo molto spesso gli attacchi implacabili dell’Olimpia.



Nella seconda frazione i milanesi continuano a macinare gioco e punti, riuscendo addirittura a portarsi sul +29 (60-31): per la Germani è Hunt l’ultimo ad arrendersi, ma fin qui non basta. Dopo l’intervallo lungo Brescia è determinata ad accorciare le misure, Ortner si mette subito in evidenza con 3 punti (un tiro da due più il libero supplementare), però Kuzminskas non resta a guardare e risponde intorno alla metà del terzo quarto con una bomba dall’angolo.

I ragazzi di coach Diana sembrano giocare meglio, infatti Cotton, Michele Vitali e Hunt cercano di dare una scossa nonostante il netto svantaggio. Al termine del quarto sei giocatori hanno superato la doppia cifra in termini di punti: Kuzminskas, Goudelock, Gudaitis e Micov per i locali, Hunt e Ortner per i bresciani. Il parziale, 14-19, per la prima volta è a favore degli ospiti.

Nell’ultima frazione Milano gestisce la gara, anche se la Germani riesce a realizzare quattro canestri con Cotton, Fall e Hunt. Ma non basta, visto che l’Olimpia chiude 89-68. Goudelock è così il top-scorer di serata con 15 punti, seguito dai 14 di Micov e Gudaitis. Lunedì 28 maggio ci sarà il terzo atto della semifinale, dove Brescia cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo.