Basket, serie A: blackout Brindisi, esulta Pistoia

9 ottobre 2016

Nel posticipo serale della seconda giornata di serie A di basket, la The Flexx Pistoia conquista il primo successo stagionale battendo in rimonta la Enel Brindisi di Meo Sacchetti. Al Pala Carrara finisce 89-81 per il quintetto di Vincenzo Esposito che, dopo una partenza disastrosa (2-18), ha la forza e la pazienza per recuperare uno svantaggio enorme fino al sorpasso decisivo nel terzo quarto incrementato poi nell’ultimo parziale.

Brindisi che si butta via, Pistoia che non molla mai. È questa la sintesi del match al Pala Carrara, dove il quintetto di Meo Sacchetti domina per quasi tre quarti di gara prima che, paradossalmente con lo sponsor sulla maglia, si spenga la luce. Merito di Pistoia che digerisce poco a poco l’avvio shock (2-16) e ha la pazienza per rimontare uno svantaggio che avrebbe tagliato le gambe anche a un gigante. Sassari è una macchina nel trovare soluzioni dall’arco, Pistoia invece spadella e all’intervallo lungo il 2-19 dall’arco è limitato da un ritrovato gioco in area che porta i toscani a -8 (34-42). È a quel punto che Sassari inizia a non trovare più il tiro da tre punti e poco a poco il quintetto di Esposito riduce le distanze trovando il pari a fine terzo quarto sul 59-59. Petteway prende i suoi per mano, Cournooh non sbaglia più e la difesa di Antonutti limita al massimo Brindisi che dentro l’area subisce la fisicità di Pistoia. I 21 punti di M’Baye e i 20 di Scott non possono bastare: finisce 89-81 per la The Fexx che festeggia la prima vittoria in campionato, mentre la Enel torna a casa con il rimpianto di non aver saputo gestire l’incontro.