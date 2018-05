Basket, Playoff Serie A: Venezia in semifinale, Trento va sul 2-1 contro Avellino

17 maggio 2018

Vanoli Cremona-Umana Reyer Venezia 72-99

Venezia conferma i favori del pronostico e si aggiudica l'accesso in semifinale playoff di Serie A già in gara-3, battendo Cremona 99-72. La Reyer dimostra di voler mettere le cose in chiaro già nel primo quarto, chiuso su un 25-15 che ben descrive la superiorità del team di De Raffaele. Nel secondo parziale, il copione della gara non cambia: Venezia continua a fare la voce grossa e, trascinata da un Daye che arriva a quota 15 punti, va all’intervallo sul 47-32. Al team di Sacchetti non bastano gli 11 punti di Johnson-Odom per accorciare il distacco. I 15 punti di vantaggio rimangono immutati al termine del terzo quarto: un 70-55 che fa scivolare in maniera facile la gara per la Reyer fino all’ultimo quarto, nonostante il sussulto d’orgoglio di Cremona. Sul 99-72 arriva la sirena finale del match che regala a Venezia la semifinale. A fine gara, gli applausi dei tifosi biancoblù per l'addio di Drake Diener.



Trento-Sidigas Avellino 88-80

Al PalaTrento va in scena gara-3 del quarto di finale tra Aquila Basket Trento e Sidigas Avellino: iniziano bene gli irpini con Filloy e Rich sugli scudi: il primo parziale si chiude infatti 17-21 per il roster di Sacripanti. Nel secondo quarto sono i padroni di casa a rifarsi sotto: Frankie non sbaglia la tripla del 21-21, Sacripanti chiama un time-out che “rimette” Avellino in partita. Si lotta punto a punto, fino alla tripla di Filloy per il 37-34 Sidigas. Le due tripla di Renfoe nel terzo quarto rimettono avanti il muso dei lupi (45-49) ma Trento non molla e si riporta sotto con Sutton: i padroni di casa si fanno valere nei rimbalzi offensivi, la Sidigas fatica in attacco e chiude avanti di due (56-58). Ma l'avvio dell'ultimo parziale vede il sorpasso dei padroni di casa: Flaccadori pareggia, Avellino esce dalla partita con un parziale di 12-0 a favore dell'Aquila che prende letteralmente il volo nella fase clou del match. Filloy in casa Avellino è l'ultimo ad arrendersi, ma il distacco non cambia. Appuntamento fra due giorni sempre al PalaTrento per gara-4.