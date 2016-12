Basket, playoff Serie A: riscossa Milano, 2-2 con Venezia

25 maggio 2016

Dopo l'inspiegabile esclusione nella disastrosa gara-3, Repesa inserisce in quintetto Rakim Sanders e ne ricava un primo periodo da trascinatore. L'Mvp dell'ultima Coppa Italia chiuderà la sua partita con 8 punti complessivi, ma è un infortunio alla caviglia a frenarlo. Sanders esce presto dal match, Gentile è in serata da dimenticare fino all'ultimo quarto e allora ci pensa Simon a prendere per mano l'Olimpia: 25 punti con le triple (5/7 complessivo) che indirizzano la partita su binari congeniali agli ospiti.



Venezia dal canto suo ce la mette tutta, non è certo trascendentale come due giorni fa ma rimane aggrappata a lungo all'incontro, dimostrando carattere e personalità. La chiave della serie, ormai lo si è capito, è Jeremy Pargo: in Italia ci sono pochi giocatori decisivi come lui. Dopo la strepitosa gara-3, il fratello di Jannero si riposa a lungo e alla fine chiude con 13 punti, quasi tutti frutto di estemporanee triple allo scadere (3/8 totale). Tocca a Bramos e Mike Green portare la carretta, e alla Reyer non può bastare. Ora si torna a Milano, la semifinale scudetto è più aperta che mai.