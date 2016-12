Basket, nuovo logo per l'Olimpia Milano

17 agosto 2016

Un nuovo logo per l'EA7 Emporio Armani Milano. Con l'inizio della stagione 2016/17, la Pallacanestro Olimpia si presenterà sul parquet con il restyling del simbolo. Vengono mantenuti i colori storici bianco e rosso e, in aggiunta, si trova una riproduzione del Duomo di Milano stilizzato a confermare il legame tra la città e la squadra. Il logo comparirà in tutte le comunicazioni e in alcuni prodotti di merchandising Olimpia a partire da questa stagione.