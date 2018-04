Basket, Nba: non delude Boston, si ferma Toronto. Ancora tripla doppia per LeBron

24 febbraio 2018

BOSTON CELTICS-DETROIT PISTONS 110-98

Successo importante per Boston contro Detroit. Kyrie Irving suona la carica con 18 punti e 5 rimbalzi, bene Daniel Theis con 19 punti in 20'. Non bastano ai Pistons la doppia doppia di Andre Drummond, 15 punti e 17 rimbalzi, e i 20 punti di Ish Smith. I Celtics tornano a minare il primo posto dei Raptors a Est.



ATLANTA HAWKS-INDIANA PACERS 93-116

Poco o nulla per Atlanta, sempre più ultima nella Estern Conference. Top scorer per gli Hawks è Taylor con 17 punti, invece serata in grande spolvero per Young e Sabonis: il primo autore di 20 punti, il secondo protagonista con una doppia doppia (21 punti e 13 rimbalzi).



CHARLOTTE HORNETS-WASHINGTON WIZARDS 122-105

Passo falso di Washington contro Charlotte. Kemba Walker è il vero protagonista del match con 24 punti, ottimo anche Kaminsky con 23 punti in 24'. Non basta un super Bradley Beal ai Wizards, autore di 33 punti. Washington rimane quarta a Est dietro Cleveland.



MILWAUKEE BUCKS-TORONTO RAPTORS 122-119

Gara emozionante che ha visto Milwaukke registrare una grande vittoria. Antetokounmpo è il solito mattatore e mette a referto una doppia doppia con 26 punti e 12 rimbalzi; sul versante opposto DeRozan è superbo con i suoi 33 punti, ma non basta a Toronto. Raptors che, nonostante il ko, rimangono leader della Eastern Conference.



MINNESOTA TIMBERWOLVES-HOUSTON ROCKETS 102-120

Stagione straordinaria di Houston, che supera Minnesota confermando la leadership in Western Conference. I Timberwolves cadono nonostante i 21 punti di Wiggins e la doppia doppia di Towns (8 punti e 13 rimbalzi). Naturalmente non poteva che essere Harden il trascinatore dei Rockets con 31 punti. Molto bene Capela: doppia doppia con 25 punti e 11 rimbalzi.



CLEVELAND CAVALIERS-MEMPHIS GRIZZLIES 112-89

Non poteva che essere LeBron James il protagonista della gara grazie alla sua undicesima tripla doppia in stagione, 18 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. Cleveland che si conferma terza forza di Est dietro Toronto e Boston. I Grizzlies brillano solo in avvio, chiudono avanti solo il primo quarto per poi subire il ritorno prepotente dei Cavs.



MIAMI HEAT-NEW ORLEANS PELICANS 123-124

Fino all'ultimo punto e fino agli extra time: questa la sintesi di Miami-New Orleans, con i secondi che alla fine riescono a strappare il successo. Dragic si mette in proprio e chiude con a referto 30 punti, ma Davis fa registrare una doppia doppia eccezionale con 45 punti e 17 rimbalzi.



SAN ANTONIO SPURS-DENVER NUGGETS 119-122

Ko di San Antonio a Denver. Aldridge è straordinario con i suoi 38 punti, come anche Mills, autore di 21 punti, ma Harris, 23 punti, e Jokic, tripla doppia con 28 punti, 11 rimbalzi ed altrettanti assist annullano i numeri degli avversari.



LOS ANGELES CLIPPERS-PHOENIX SUNS 128-117

Sembra inarrestabile Los Angeles, che supera anche Phoenix. Super Tobias Harris con una doppia doppia di 30 punti e 12 assist, mentre Booker e Warren non riescono, con 27 punti ciascuno, a suonare la carica. Clippers noni a Ovest.



PORTLAND BLAZERS-UTAH JAZZ 100-81

Tutto facile per Portland che, trascinata dai 24 punti di Lillard e dai 26 punti di McCollum, rende inutile la prestazione di Mitchell. Blazers settimi nella Western Conference.



DALLAS MAVERICKS-LOS ANGELES LAKERS 102-124

Vittoria di Los Angeles su Dallas. Tripla doppia per Randle (18 punti, 13 rimbalzi e 10 assist), mentre Barnes cerca di dare una mano ai Mavericks con 19 punti. Lakers sempre nei bassifondi della classifica di Ovest, precisamente undicesima.