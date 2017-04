Basket, Nba: Lillard spaziale, colpo Clippers in casa Spurs

9 aprile 2017

Un magistrale Lillard, decimo giocatore Nba in stagione a toccare quota 50, permette ai Trail Blazers di blindare quasi definitivamente l'ottavo posto a Ovest. A Portland basterà vincere ancora una partita o approfittare di un passo falso dei Nuggets di Gallinari per accedere matematicamente ai playoff. I Clippers espugnano l'AT&T Center di San Antonio con 19 punti di Chris Paul e 18 di Blake Griffin. Con Marco Belinelli tenuto a riposo per un problema all'indice della mano sinistra, gli Hornets abbandonano definitivamente le speranze di accedere ai playoff perdendo in casa con i Celtics nonostante il massimo stagionale di Nicolas Batum (31). Ne mette 32 per Boston il solito Isaiah Thomas. La squadra di coach Stevens resta a mezza gara di distanza dal primo posto a Est di Cleveland. Alla Oracle Arena gli Warriors ottengono la 14esima vittoria consecutiva travolgendo 123-101 i Pelicans, senza Anthony Davis e DeMarcus Cousins. Con Steph Curry tenuto a riposo per una contusione al ginocchio sinistro, i riflettori sono tutti puntati sul ritorno di Kevin Durant che, in 31 minuti, mette a referto 16 punti e 10 rimbalzi. Miglior marcatore per i padroni di casa è però Klay Thompson che tocca quota 20. I Milwaukee Bucks conquistano la matematica certezza dei playoff regolando 90-82 i Philadelphia 76ers in trasferta. Ancora una volta protagonista Giannis Antetokounmpo che mette a referto 20 punti e 10 rimbalzi. Resta apertissima la lotta per la post-season a Est: i Bulls, nonostante il ritorno di Dwyane Wade (14 punti), perdono 107-106 in casa dei Brooklyn Nets e vengono agganciati all'ottavo posto dai Miami Heat, vincenti 106-103 a Washington con un Hassan Whiteside da 30 punti e 12 rimbalzi. Attualmente sarebbe Chicago, in virtù degli scontri diretti, ad accedere ai playoff ma, con due gare ancora da disputare, i giochi sono ancora tutti aperti.