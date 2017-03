Basket, il Panathinaikos scarica Gentile

6 marzo 2017

Altra rottura per Alessandro Gentile . Dopo l'addio a Milano, l'ex capitano dell'Olimpia sembra aver già concluso dopo solo due mesi e mezzo anche la sua avventura al Panathinaikos , dove era arrivato in prestito fino alla fine della stagione. Finito ai margini del progetto dei Greens, in Grecia Gentile non ha mai ingranato e ora il club gli ha consigliato di cercarsi un'altra squadra . Un duro colpo per l'ex stella dell'EA7, che ora dovrà cercare una nuova sistemazione.

Non c'è pace, dunque, per Gentile. Dopo il burrascoso divorzio con l'Olimpia, la storia rischia di ripetersi a pochi mesi di distanza. Arrivato al Panathinaikos a Natale per trovare nuovi stimoli e dimostrare il suo valore, l'ex capitano di Milano non è mai riuscito a convincere tifosi e società, finendo rapidamente fuori dalle rotazioni fino all'esclusione nella sfida di campionato contro l'Aris. Una bocciatura in piena regola, che ora rischia anche di complicare il futuro stagionale di Gentile. Per regolamento, infatti, l'ex capitano dell'Olimpia non potrà tornare né in Italia (se non in A2) né andare in una squadra che gioca l'Eurolega.