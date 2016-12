Basket, il nuovo logo della Lba

26 settembre 2016

Un nuovo logo, un sito internet rinnovato e uno slogan: "E' tutto un altro sport". Al Forum di Assago è stata presentata la 95/a edizione del campionato italiano di Serie A, nell'anno zero per la nuova dirigenza, guidata dal presidente di Lega Basket, Egidio Bianchi, e dal direttore generale, Federico Zurleni. "Sono estremamente emozionato in questo momento - spiega Bianchi - e credo che stiamo dando avvio ad una stagione che sarà intensa da tutti i punti di vista. Presto presenteremo il progetto di lega che ci accompagnerà nelle prossime stagioni. L'idea è di cambiare significativamente non solo il basket di Serie A ma tutto il movimento. Chiederò anche alle istituzioni. I nostri palazzetti non devono essere solo più capienti ma anche più accoglienti per coinvolgere sempre di più i nostri tifosi come spettatori".



Un'analisi di rinnovamento condivisa da Zurleni: "Il nuovo logo rappresenta la volontà di introdurre innanzitutto il canestro e un po' di tridimensionalità. Abbiamo mantenuto i colori, li abbiamo modernizzati. Volevamo dare al nostro marchio un senso di dinamicità con il canestro. Fare un canestro a volte è vittoria, a volte è sconfitta: per questo lo abbiamo scelto". La Lega Basket, tra le altre cose, ha stretto una partnership con Tifosy, una società inglese che si occupa di 'fan-funding' che consente a chiunque di finanziare progetti per la squadra. La palla al due del campionato domenica a mezzogiorno con la sfida tra Enel Brindisi e Dolomiti Energia Trentino.