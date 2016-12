Basket, finale scudetto: gara-5 è di Milano, Reggio travolta

11 giugno 2016

Milano, dunque, tira fuori il carattere e spazza via le tante critiche piovute dopo le opache prestazioni in gara-3 e gara-4: reduce da due sconfitte al PalaBigi, l'Olimpia travolge una Reggiana troppo tenera per essere vera. La squadra di Menetti, probabilmente appagata per aver raggiunto il 2-2 giovedì, non scende praticamente sul parquet. Emblematico il primo quarto, in cui l'EA7 stampa un 29-8 che indirizza pesantemente la contesa. Sono Gentile e Sanders i protagonisti del primo periodo, chiuso a + 21 sugli avversari.



Poi la Grissin Bon tenta una lenta e poco convinta rimonta, arrivando a toccare al massimo il -11 con un parziale di 13-0 nel terzo quarto. L'Olimpia, però, non si lascia scappare le redini della partita e alla fine trova un successo fondamentale in assoluta tranquillità. Ora si torna al PalaBigi, che rimane una fortezza quasi impossibile da espugnare (22-1 in stagione per la Reggiana): ma se la squadra di Menetti dovesse cadere lunedì, Milano si cucirebbe addosso il 27esimo scudetto.