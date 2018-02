Basket, Final Eight: festa Torino, Brescia battuta al fotofinish

18 febbraio 2018

La Fiat Torino si aggiudica l’edizione 2018 della Coppa Italia di basket. I piemontesi la spuntano al fotofinish su Brescia per 69-67 grazie ad un canestro decisivo di Vujacic a 2"4 dalla sirena. Finale amaro per Brescia che aveva chiuso in vantaggio i primi tre quarti di gara (14-11, 31-28, 56-53) ed a cui non sono bastati i 22 di un ispirato Landry. A trascinare Torino nella rimonta i 16 punti di Garrett e gli 11 di Blue (MVP).

Hunt e Landry portano subito avanti Brescia. A sbloccare l’attacco di Torino ci pensa Blue, poi è ancora il turno di Landry. Percentuali basse da entrambe le parti con il punteggio che non decolla nel primo quarto. Poi, vanno a segno in rapida successione Sacchetti, Garrett e ancora Sacchetti con la Germani che chiude avanti solo di tre lunghezze (11-14) al 10’ complice il canestro di Washington. Parziale di 4-0 Brescia in apertura di secondo quarto. Immediata la risposta di Blue che riporta a contatto Torino prima della bomba di Michele Vitali (18-23). A ridosso della sirena la Germani tocca addirittura il +9, ma Torino è più viva che mai e con Mazzola e Garrett ritorna in carreggiata. Sulla sirena che porta all’intervallo lungo il parziale recita 28-31 Brescia con Sacchetti già a quota 10 punti.



Al ritorno sul parquet, ad arrestare il tentativo di fuga di Brescia è la tripla di Garrett (34-36). Blue dalla lunetta fa 2/3 firmando la parità con Brescia che inizia a caricarsi di falli (Vitali e Wasghinton). Sale in cattedra Landry 37-45 costringendo Galbiati al timeout. Torino reagisce affidandosi a Poeta, ma a riaprire i conti è la tripla di Bougou (42-47). Il festival delle triple prosegue con il parziale che vede ancora avanti Brescia: 53-56. La quarta tripla di Landry della partita vale il nuovo +6 Brescia. Con un parziale di 8-0 spinto da Washington, Garrett e Poeta, Torino mette la freccia, poi pareggia Vitale (2/2 dalla lunetta) a quota 61. Gioco da tre punti di Mazzola che firma il +3 Torino. Botta e risposta Landry-Garrett con il parziale che premia ancora Torino, poi è la tripla di Vitali a fissare il parziale sul 67 pari. Decide la finale, un canestro di Vujacic: 69-67.