Basket, Final Eight 2016: digiuno finito, Milano è campione

21 febbraio 2016

La cocente sconfitta di un anno fa contro Sassari rimane chiusa nel cassetto dei ricordi. Milano è costretta invece a riaprire la bacheca dei trofei per fare posto alla quinta Coppa Italia della propria storia, vinta al termine delle Final Eight 2016. Ad arrendersi in finale è Avellino, schiacciata dalla prestazione del MVP Rakim Sanders. Il tabellone del Forum dice 82-76 per l'Olimpia: è il secondo titolo dell'era Armani.

Nel primo quarto Repesa vede i suoi mettere subito un discreto Gap ai danni della Sidigas (12-4 Olimpia dopo le sfuriate iniziali di Sanders e Jenkins), con i padroni di casa che volano sino al +10 di fine primo quarto grazie al tiro dalla media distanza di Simon (8 punti alla fine per lui). Nel secondo quarto la produzione offensiva di Avellino cambia sensibilmente, con Nunnally che si accende (25 punti complessivi) con una tripla e un gioco da tre punti in fila, permettendo gli irpini di andare all'intervallo sul -7 (43-36 Olimpia). Il successo di Milano viene costruito con i rimbalzi in attacco: 19-9 il conto finale in favore della squadra di coach Repesa, che però si presenta nell'ultimo quarto con sole cinque lunghezze di vantaggio (60-55 con l'ex Ragland che infila due liberi di fila).



Avellino è un osso duro, ma la voglia di Milano di mettere le mani sul trofeo è troppa: a tracciare la via sono Sanders (rubata e schiacciata a inizio quarto quarto che fa esplodere il Forum) e Cinciarini (10 punti per l'ex Reggiana con due su tre dall'arco). Il traguardo è vicino quando l'Olimpia tocca il +17 di vantaggio: Avellino riesce a infilare un 7-0 di parziale che costringe a Repesa al timeout, ma tutti al Forum sanno che la festa è vicina: le maglie celebrative cominciano a comparire quando si entra nell'ultimo minuto di gioco, l'Olimpia è campione!