Mondiali di volley: l'Argentina batte la Polonia 3-2, Velasco perde la testa

22/09/2018

Oltre al netto successo dell'Italia contro la Finlandia, il Mondiale di volley, entrato nella sua seconda fase, ha regalato altre emozioni forti. L'Argentina ha sconfitto per 3-2 i campioni del mondo della Polonia, alla prima sconfitta, riaprendo i giochi nel pool H e Julio Velasco al termine del match ha letteralmente perso il controllo. Il Maestro, fortemente contrariato per alcuni torti arbitrali ai danni dell'Albiceleste, nel momento in cui i suoi ragazzi hanno messo a terra il 16-14 del tie-break si è lasciato andare esultando con un giro di campo durante il quale ha replicato più volte il gesto dell’ombrello. Di seguito il video.